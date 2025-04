Democratas iniciam campanha para expulsar Musk do governo até maio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um grupo de políticos democratas na Câmara dos Estados Unidos está lançando uma campanha para afastar o empresário Elon Musk do governo de Donald Trump até o dia 30 de maio, segundo o site Axios.

Eles afirmam que os funcionários especiais do governo, designação dada a Musk, não podem atuar por mais de 130 dias. Aliado do presidente, o empresário está à frente, ainda que não oficialmente, do Doge (Departamento de Eficiência Governamental), coordenando cortes de gastos públicos.

De acordo com o veículo americano, ao menos 77 democratas tinham assinado uma carta pedindo o afastamento de Musk até a noite desta quarta-feira (9). “Exigimos uma declaração pública imediata do governo deixando claro que Musk renunciará e abrirá mão de toda a autoridade de tomada de decisão, conforme exigido por lei, até 30 de maio”, diz trecho do documento, que foi enviado a Trump.

O deputado Greg Casar, eleito pelo Texas, lidera a iniciativa. “A pressão pública sobre os republicanos só vai aumentar até 30 de maio”, disse ele ao Axios.

Trump admitiu na semana passada, pela primeira vez, que Musk deverá se afastar em breve de seu papel como conselheiro do governo. Mas o presidente não cravou uma data definitiva para sua saída e ainda falou que o bilionário pode ficar no cargo durante o “tempo que quiser”.

“Ele vai ficar um certo período [no governo] e depois voltar aos seus negócios em tempo integral. Mas ele está fazendo um trabalho fantástico”, disse Trump na ocasião. “Quero que Elon fique o máximo possível.”

Embora Trump tenha feito elogios ao trabalho de Musk à frente do Doge, o bilionário tem sido apontado como um ônus político ao presidente. As críticas aumentaram após o dia 1º, quando o empresário teve uma derrota simbólica em eleição para uma cadeira na Suprema Corte de Wisconsin.

A progressista Susan Crawford foi eleita para integrar o mais alto tribunal do estado na corrida judicial que foi a mais cara da história do país, com doações que chegaram a US$ 100 milhões. Ela disputou contra Brad Schimel, que teve o apoio e recebeu mais de US$ 20 milhões de Musk e pessoas ligadas a ele na campanha. A vaga estava aberta depois que a juíza Ann Bradley anunciou aposentadoria.

Musk lidera o Doge, que busca cortar gastos e enxugar a máquina pública americana. Desde que o departamento passou a atuar, funcionários públicos têm sido pressionados a se demitir, agências governamentais estão sendo fechadas, e os recursos federais para estados e ONGs foram bloqueados.