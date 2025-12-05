Menu
Delegados de EUA e Ucrânia terão 3º dia de conversas no sábado em Miami

“Ambas as partes coincidimos em que um avanço real para um acordo depende de que a Rússia mostre um compromisso sério com uma paz duradoura,”

Redação Jornal de Brasília

05/12/2025 20h50

Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Os negociadores da Ucrânia e os enviados do presidente americano, Donald Trump, terão uma terceira jornada de conversas neste sábado (6) em Miami, anunciaram em comunicado no qual destacaram que avançar para um acordo de paz depende da Rússia.

“Ambas as partes coincidimos em que um avanço real para um acordo depende de que a Rússia mostre um compromisso sério com uma paz duradoura, incluindo passos para uma desescalada e o cessar da matança”, declararam em uma mensagem publicada no X pelo enviado Steve Witkoff nesta sexta-feira (5).

© Agence France-Presse

