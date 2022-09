De Orbán a Le Pen, direita celebra coroação de Giorgia Meloni na Itália

Filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos primeiros a felicitar Giorgia Meloni

Filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos primeiros a felicitar Giorgia Meloni por sua provável indicação ao cargo de primeira-ministra na Itália nesta segunda (26).

Resultados parciais das eleições parlamentares do país indicam a vitória coligação de direita liderada pelo partido da política romana, Irmãos da Itália. Se confirmada a projeção, sua legenda tem o direito de indicar o nome do premiê, fazendo com que Meloni, de 45 anos, se torne a primeira mulher chefe de governo da Itália –e a primeira política da ultradireita no poder desde o ditador Benito Mussolini, no posto entre 1922 e 1943.

A reação da comunidade internacional refletiu essa guinada conservadora, com políticos da ultradireita como o líder húngaro, Viktor Orbán, e a francesa Marine Le Pen, comemorando a chegada de Meloni ao poder, e representantes da esquerda lamentando a vitória.

Veja outras reações da comunidade internacional:

“Após as eleições na Itália ontem, estamos ansiosos para trabalhar ao lado do governo em prol de nossos objetivos comuns: o apoio a uma Ucrânia livre e independente, o respeito aos direitos humanos e a construção de um futuro econômico sustentável. A Itália é um aliado vital, uma democracia forte e um parceiro valioso”

Antony Blinken chanceler americano

“O povo italiano decidiu assumir o controle do próprio destino ao eleger um governo patriótico e soberano. Parabéns a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini [um dos líderes da coligação] por resistir às ameaças de uma União Europeia anti-democrática e arrogante por esta grande vitória”

Marine Le Pen política da ultradireita francesa

“Nova primeira-ministra da Itália é Deus, pátria e família. Ela é a primeira mulher nesta posição na Itália. Sucesso, Giorgia Meloni”

Eduardo Bolsonaro deputado federal (PL-SP) e filho do presidente Jair Bolsonaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Comissão e a presidente [Ursula von der Leyen] trabalham com governos que emergem das urnas. Não será diferente neste caso. É claro que esperamos ter uma cooperação construtiva com as novas autoridades italianas”

Eric Mamer porta-voz da Comissao Europeia