David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, morre aos 65 anos

São Paulo, SP

O presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, morreu nesta terça-feira (11), aos 65 anos, em um hospital na Itália, informou seu porta-voz no Twitter.

Sassoli estava internado há duas semanas no hospital, em estado grave, devido a uma disfunção de seu sistema imunológico, disse seu porta-voz, Roberto Cuillo.

“David Sassoli faleceu em 11 de janeiro, à 1h15, no CRO (Centro de Referência de Oncologia) de Aviano, Itália, onde estava internado” desde o final de dezembro, escreveu Cuillo.

Cuillo anunciou, na tarde de segunda (10), a hospitalização do presidente do Parlamento Europeu “por uma complicação grave, devido a uma disfunção do sistema imunológico”, e a suspensão de suas atividades oficiais.

O italiano, que superou uma leucemia no passado, esteve internado no ano passado por causa de uma pneumonia que o manteve afastado da atividade parlamentar durante várias semanas.