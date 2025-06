Condenados à morte por assassinatos são executados nos EUA

Dois condenados à morte foram executados nesta terça-feira (10) no sul dos Estados Unidos, um deles no Alabama, por asfixia com nitrogênio, um método considerado cruel por especialistas da ONU.

Gregory Hunt, 65, morreu às 18h26 locais, em uma prisão estadual do Alabama, ao inalar o gás bombeado em uma máscara facial. Ele foi condenado pelo estupro e assassinato, em 1988, de Karen Lane, 32, com quem se relacionava havia um mês.

Essa foi a quinta execução com uso de nitrogênio no Alabama. Apenas o estado da Louisiana também aplicou esse método em execuções.

Na Flórida, Anthony Wainwright, 54, morreu por injeção letal às 18h22 locais, na prisão estadual de Raiford. Ele estava no corredor da morte pelo estupro e assassinato da estudante Carmen Gayheart, 23, mãe de duas crianças, em 1994.

O condenado e seu cúmplice, Richard Hamilton, sequestraram Carmen três dias após fugirem de uma prisão da Carolina do Norte. Hamilton também foi condenado à morte, mas morreu enquanto estava preso.

Duas outras execuções estão previstas para esta semana nos Estados Unidos, embora a primeira delas, de John Hanson, no Oklahoma, tenha sido suspensa por um juiz, que alegou violação dos direitos do réu durante uma audiência de clemência. O procurador-geral de Oklahoma, no entanto, solicitou a um tribunal de apelações que levante a suspensão.

Desde o começo do ano, foram realizadas 19 execuções nos Estados Unidos, duas delas com nitrogênio.

