Concordamos em continuar trabalhando nas questões comerciais com EUA e Canadá, diz Sheinbaum

São Paulo, 05 – A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta sexta-feira, 05, que teve uma “excelente reunião” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e que os países concordaram em continuar trabalhando juntos em questões comerciais.

“Conversamos sobre a grande oportunidade que a Copa do Mundo da FIFA de 2026 representa para os três países e sobre o bom relacionamento que temos”, escreveu Sheinbaum na rede X.

Esse foi o primeiro encontro presencial entre ela e Trump.

Estadão Conteúdo