Conclave ocorreu de forma tranquila e sem qualquer campanha, diz dom Odilo Scherer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cardeal brasileiro dom Odilo Scherer, o arcebispo de São Paulo, afirmou que o conclave que elegeu o papa Leão 14, nesta quinta-feira (8), ocorreu com serenidade e sem qualquer tipo de campanha ou propaganda entre seus pares. Segundo ele, o americano Robert Prevost foi escolhido no quarto escrutínio, o que indica um “consenso bastante grande” entre os votantes devido à celeridade do processo.

“Nós estamos muito felizes porque a eleição transcorreu bem, em tempo muito breve. Levamos menos de 24 horas, na quarta sessão de votação ele já foi eleito”, afirmou Scherer, segundo o jornal O São Paulo, da arquidiocese que comanda.

“Diferentemente de que alguém possa imaginar, no conclave nós rezamos, votamos e depois há as escrutinações. Não há campanha, discurso, propaganda, partido, nada disso. Cada cardeal vota de acordo com a própria consciência e assim, nas votações, vai se chegando ao resultado, pouco a pouco”, disse.

A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h08 (18h08 em Roma). Pouco depois, Leão 14 foi apresentado na sacada da Basílica de São Pedro. Ele é o primeiro papa da história dos Estados Unidos.

Odilo Scherer foi um dos sete cardeais brasileiros que votaram no conclave. Além dele, participaram do processo dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio; dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador; dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília; dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus; dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB; e dom João Braz de Aviz, que foi prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano por 14 anos.

No conclave de 2013, que elegeu o papa Francisco, dom Odilo Scherer foi apontado entre os favoritos. Considerado uma figura moderada, ele teria chegado aos escrutínios com grande apoio latino-americano.

Outro cardeal brasileiro que se manifestou sobre Leão 14 foi o arcebispo emérito de Aparecida, dom Raymundo Damasceno Assis, 88, que não votou no conclave por ter mais de 80 anos. Ele saudou a escolha de Prevost e disse que o americano terá “um olhar especial para a América Latina”, por ter exercido parte de seu ministério no Peru, e que dará prioridade a questões sociais.