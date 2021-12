Colisão de navios de carga deixa dois desaparecidos na Suécia

O choque entre um cargueiro britânico e um dinamarquês, que naufragou, ocorreu por volta das 23h30 no horário de Brasília, no Mar Báltico

Pelo menos dois marinheiros estão desaparecidos após a colisão de dois navios de carga no sul da Suécia, nesta segunda-feira (13) – informou a autoridade marítima sueca, acrescentando que um deles virou.

O choque entre um cargueiro britânico e um dinamarquês, que naufragou, ocorreu por volta das 2h30 GMT (23h30 no horário de Brasília), no Mar Báltico, entre a costa sul da Suécia e a ilha dinamarquesa de Bornholm, disse à AFP o porta-voz da autoridade marítima, Carl-Johan Linde.

Nove embarcações um helicóptero realizam uma grande operação de resgate em águas muito frias, com temperaturas abaixo de 4°C.

Estão desaparecidos os dois tripulantes do cargueiro dinamarquês Karin Høj, o proprietário deste navio de 55 metros de comprimento, confirmado à AFP.

“Há dois membros da tripulação. O navio estava vazio”, disse Søren Høj.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O navio britânico não foi identificado de imediato oficialmente, mas se trata de uma embarcação com cerca de 90 metros de comprimento, de acordo com as autoridades suecas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O cargueiro dinamarquês se dirigia para a Dinamarca, enquanto os britânicos navegavam para (a ilha sueca de) Gotland”, afirmou Linde.

© Agence France-Presse