Colaborador da AFP é detido em manifestação de aposentados na Argentina

O fotojornalista Tomas Cuesta é visto no momento de sua libertação, após ser preso durante um protesto convocado por aposentados contra as medidas de ajuste econômico do governo do presidente Javier Milei e que exigiam um aumento em suas aposentadorias, em frente ao Congresso Nacional, em Buenos Aires, em 21 de maio de 2025. Um colaborador da AFP, o fotojornalista Tomas Cuesta, foi libertado em Buenos Aires na segunda-feira, após ser detido com outras três pessoas em uma passeata de aposentados que resultou em confrontos com a polícia. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)