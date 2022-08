China: Representante de Taiwan defende união das democracias

Em entrevista exclusiva ao JBr, o representante da ilha separatista afirmou que os taiwaneses estão sendo “ameaçados” por um vizinho poderoso

O movimento militar chinês contra a ilha de Taiwan, que ocorreu após a visita à região da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, foi entendida como positiva pelo representante de negócios de Taiwan no Brasil, Tsung-Che Chang.

Em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, o representante da ilha separatista afirmou que os taiwaneses estão sendo “ameaçados” por um vizinho “poderoso, hegemônico e hostil” e defendeu a união das democracias contra as investidas do governo chinês.

Confira a entrevista completa:

A ida de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a Taiwan não acabou sendo improdutivo para o país?

Não. Foi uma visita bem-sucedida e Pelosi elogiou a maneira com que Taiwan respondeu à pandemia e também a sua democracia. Taiwan agradece a Presidente Pelosi por liderar uma delegação de alto escalão do Congresso a Taiwan. Isto é uma demonstração clara de apoio e que continuará a trabalhar com os EUA no aprofundamento de laços bilaterais.

A ida de Nancy Pelosi não prejudicou os negócios?

A vista de Pelosi não prejudicou os negócios. O que tem prejudicado o comércio é o exercício militar da China. O exercício militar de fogo real alertou as aeronaves e embarcações de outros países para não entrarem no espaço aéreo e nas águas designadas. Essas ações da China estão impactando gravemente o comércio internacional.

Como Taiwan tem lidado para acalmar os investidores locais e internacionais?

Os taiwaneses estão calmos, pois Taiwan é uma nação insular segura mesmo sendo ameaçada há muitos anos por um vizinho poderoso, hegemônico e hostil. As democracias devem estar unidas e trabalhar juntas para resolver os conflitos da China.

A Presidente Ing-wen Tsai disse que Tawain não instigará “conflitos” e “disputas”, mas defenderá a soberania e segurança da nação e absolutamente não vamos recuar. Além disso, o mundo sabe que Taiwan tem um “escudo de silício” que tem sido usado para afastar o fantasma de uma invasão chinesa. Trata-se de uma “defesa” que ninguém consegue replicar a médio ou longo prazo. Por essa razão os investidores internacionais tem total confiança em Taiwan.

Como tem sido as conversas de Taiwan com outras autoridades dos EUA, em especial, com o presidente Joe Biden?

Mesmo não tendo relação diplomática entre Taiwan e EUA existem vários meios de canais de comunicação para coordenação dos assuntos importantes entre os dois países. Taiwan e EUA compactuam com os ideais democráticos bastante parecidos, por isso essas conversas tem sido bem sucedidas e constantes. E também existem muitas cooperações em vastas áreas. Espero que um dia as relações entre Taiwan e Brasil também possam alcançar esse patamar.

Há a previsão de outras visitas de autoridades internacionais, em especial, da Europa ou dos EUA a Taiwan?

Sim, no último dia 7 de agosto, chegou uma delegação da Lituânia chefiada pela vice-ministra a senhora Agne Vaiciukeviciute. Essa visita tem como finalidade o intercâmbio bilateral na esfera de Transporte Inteligente e Ecológico, tecnologia 5G e ônibus elétricos. Percebe-se então que esse intercâmbio entre os países democráticos é bastante habitual. Taiwan sempre recebe amigos de todo o mundo de braços abertos.

Taiwan já negocia e mantém conversas com aliados para evitar um possível ataque da China? Taiwan aproveitará a tensão na região para tentar estreitar laços com aliados?

Sempre apelamos aos países democráticos para que permaneçam unidos diante da atitude hegemônica da China e trabalhem juntos para resolver os conflitos da China. A comunidade internacional já atendeu aos apelos e respondeu prontamente, por exemplo, o G7 e o Alto Representante da União Europeia já declararam o seu compromisso de manter a ordem internacional baseada em regras, bem como manter a paz e a estabilidade em todo Estreito de Taiwan. Condenou a resposta escalada da China à delegação de rotina liderada pela presidente da Câmara dos EUA.

Taiwan está preparado para um eventual ataque da China?

O perigoso ataque da China através de misseis em algumas áreas de transporte mais concorrido do mundo é irresponsabilidade, tanto para Taiwan como para toda a comunidade internacional. Taiwan não cede aos desafios e nunca cederá.

Diante da situação atual, o governo de Taiwan aumentará constantemente as capacidades de autodefesa, e também continuará a manter estreita comunicação e coordenação com os EUA e outras nações com ideais semelhantes para proteger conjuntamente a ordem internacional, impedir uma escalada e garantir a segurança em todo o Estreito de Taiwan, bem como, a paz, a estabilidade, e prosperidade do Indo-Pacífico.

Qual o tipo de armamento presente em Taiwan, apenas de defesa ou também de ataque?

O risco potencial de uma invasão chinesa paira sobre Taiwan há mais de 50 anos, tempo suficiente para o desenvolvimento de um sistema de defesa sofisticado e adequado à nossa geografia.

Para lidar com uma potência gigantesca como a China, Taiwan adotou um método de guerra assimétrico conhecido como “estratégia do porco-espinho”, que visa tornar a invasão muito difícil e custosa para o inimigo.

Taiwan acumulou grandes estoques de armas e munições antiaéreas, antitanque e antinavio. Isso inclui veículos aéreos não tripulados e munições de baixo custo, como mísseis de cruzeiro de defesa costeira, que têm a capacidade de destruir os caros navios e equipamentos navais da China.

A ida de Nancy Pelosi não prejudicou a tentativa de entrada de Taiwan na ONU?

Não prejudicou a tentativa de entrada de Taiwan na ONU, pelo contrário, essa visita mostrou ao mundo o real apoio que os países democráticos têm em relação a Taiwan. Dando maior visibilidade em todos os aspectos, tais como políticos e principalmente econômicos para o nosso país. Mostrando que Taiwan é e sempre será um parceiro confiável.

É nosso desejo de que todos os países democráticos se unam, para que a paz e prosperidade possam predominar e dessa forma, podemos construir um mundo melhor.