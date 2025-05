China avalia proposta dos EUA para negociar sobre tarifas

O Ministério do Comércio da China assegurou nesta sexta-feira (2, data local) que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversas sobre a guerra comercial entre as duas principais economias mundiais.

“Os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa, em diversas ocasiões, de transmitir informações à China por meio das partes pertinentes, dizendo que esperavam conversar com a China”, afirmou esse ministério.

“A China está atualmente avaliando isso”, acrescentou.

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas de até 145% para muitas importações do gigante asiático, que respondeu com taxas de 125% sobre os produtos comprados do país norte-americano.

Desde então, Trump repetiu em diversas ocasiões que as autoridades chinesas haviam entrado em contato para estabelecer negociações comerciais. Nesta quarta-feira, afirmou que havia “muitas boas chances” de se chegar a um acordo.

Mas Pequim desmentiu veementemente que haja conversas em curso e instou Washington a dialogar de forma “justa, respeitosa e recíproca”. Ao mesmo tempo, advertiu em várias ocasiões que está disposto a lutar até o fim uma guerra comercial.

“Se os Estados Unidos quiserem conversar, devem demonstrar sua sinceridade para isso, estar dispostos a corrigir suas práticas equivocadas e cancelar as tarifas unilaterais”, disse o Ministério do Comércio nesta sexta-feira.

“Em qualquer diálogo ou possível conversa, se a parte norte-americana não corrigir suas equivocadas medidas tarifárias unilaterais, isso simplesmente quer dizer que a parte americana não é sincera e ainda mais prejudicará a confiança mútua entre ambas as partes”, declarou.

