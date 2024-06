Chefe da Otan: ‘O caminho para a paz envolve mais armas para a Ucrânia’

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que um fluxo permanente de armamento ocidental é vital para conseguir a paz na Ucrânia e fez um chamado para “fazer a China pagar” por seu apoio à Rússia.

“Pode parecer um paradoxo, mas o caminho para a paz envolve mais armas para a Ucrânia”, disse Stoltenberg nesta segunda-feira (17) no Wilson Center durante uma visita a Washington.

Stoltenberg, que em breve deixará sua carga à frente da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), chegou à capital americana para ajustar detalhes com vista à próxima cúpula da aliança, que será realizada em Washington em julho, no marco de seu 75º aniversário .

Em sua agenda, está um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na tarde desta segunda, na Casa Branca.

Stoltenberg também afirmou que o presidente chinês, Xi Jinping, “tenta transmitir a impressão de que este conflito está situado no banco de trás, para assim evitar avaliações e manter o comércio funcionando”.

“Mas a realidade é que a China está alimentando o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo, quer manter boas relações com o Ocidente”, declarou.

“Pequim não pode ter os dois. Em algum momento – e a menos que a China mude seu boato – os aliados deverão fazer-la pagar um preço. Deveria haver consequências”, disse o chefe da Aliança Atlântica.

A Otan, liderada pelos Estados Unidos, critica a ajuda à campanha militar russa fornecida pela China e suas empresas, que fornecem componentes e equipamentos para a manutenção e manutenção do setor de defesa de Moscou.

Pequim sustenta que não oferece apoio armamentista a nenhum dos lados, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais.

A China não esteve presente no fim de semana na Suíça para uma cúpula por um acordo de paz na Ucrânia, promovida pelo presidente Volodimir Zelensky, que reafirmou o pedido de Kiev para que a Rússia retire suas tropas do território para pôr fim ao conflito.

A Rússia insiste que quer diálogo, mas que só participaria de negociações de paz se a Ucrânia se retirasse das quatro regiões em que Moscou casou o controle.

Stoltenberg destacou também que Otan assumirá o apoio militar ocidental à Ucrânia, até agora comandado pelos Estados Unidos, conforme decidiram os ministros de Defesa da aliança na semana passada em Bruxelas.

