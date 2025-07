Chanceler do Irã está a caminho do Brasil para participar do Brics, dizem diplomatas

Rio, 04 – O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, se desloca nesta sexta-feira, dia 4, para o Brasil, a fim de representar o país na Cúpula de Líderes do Brics, segundo integrantes da chancelaria iraniana. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro neste sábado, dia 5.

Até o momento, o representante do país não foi confirmado oficialmente pela organização brasileira, mas diplomatas do Brasil já admitiram que o presidente Masoud Pezeshkian não virá, como planejado.

Abbas Araghchi chefiará a delegação do Irã na cúpula, tida por Teerã como um momento para reagir de forma mais ostensiva aos ataques aéreos realizados por Israel e Estados Unidos.

Como o Estadão mostrou, os negociadores iranianos pressionaram por mais apoio dos demais países do Brics na Declaração de Líderes – e enfrentam resistências de países como Índia, Egito, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Eles têm com afinidades políticas e relações de segurança mais próximas com Washington e até com Tel-Aviv.

O governo considerou a ausência de Pezeshkian justificável, em virtude do confronto recente com Israel.

Mas ainda assim, tudo estava programado para que ele viesse. Uma lista consultada pelo Estadão há dois dias ainda continha o nome do presidente como chefe da comitiva iraniana.

A base da delegação será o Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, onde dez integrantes do governo já trabalhavam nos preparativos, com reserva de 70 quartos em três andares e até cozinheiros iranianos.

Segundo diplomatas, a reabertura do espaço aéreo era uma questão relevante em Teerã, pois os bombardeios teriam danificado o sistema de radares da aviação civil e o governo teria que consertá-lo e passa por dificuldades técnicas ligadas à falta de equipamentos e fornecedores, uma consequência das sanções.

Isso atrapalharia decolagens de aviões oficiais, e a chancelaria chegou a considerar para outra viagem regional o deslocamento por terra do ministro até o Azerbaijão.

Estadão Conteúdo