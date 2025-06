Caso Maddie rende novas investigações e buscas em Portugal

A polícia judiciária portuguesa anunciou nesta segunda-feira (2) que vai realizar “um amplo conjunto de diligências” no âmbito da investigação sobre o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007, próximo à localidade do sul de Portugal onde os fatos ocorreram.

Em 2007, Maddie, de 3 anos, desapareceu do apartamento onde passava férias com seus pais enquanto eles jantavam por perto, em Praia da Luz, na região sul de Algarve. Seu desaparecimento causou uma campanha internacional e uma mobilização midiática excepcional.

As investigações e as buscas serão realizadas a partir de terça-feira e até sexta-feira, sob ordem de uma captura emitida pela Promotoria de Brunswick (norte da Alemanha), que dirige uma investigação preliminar contra Christian Brückner, indicou a fonte à AFP. A justiça alemã suspeita que Brückner teria matado Madeleine McCann.

“Todas as provas apreendidas pela polícia judiciária serão, com a autorização prévia do Ministério Público nacional, entregues aos agentes do Serviço Federal e da polícia criminal alemã”, explicou a porta-voz alemã.

A instalação do material e dos efetivos destinados a essas investigações começaram nesta segunda-feira, mas as escavações iniciarão na terça-feira, informou a mesma autoridade.

As últimas escavações no âmbito dessa investigação ocorreram em maio de 2023, próximo a um lago.

As polícias britânica e alemã confirmaram as informações.

Christian Brückner, que cumpre uma pena de prisão por estupro, foi absolvido em outubro de 2024 em um processo por duas agressões sexuais e três estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.

Casos distintos do de Maddie, pelo qual Christian Brückner nunca foi acusado formalmente.

