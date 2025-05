Casa onde o papa cresceu é tirada do mercado imobiliário e pode virar museu

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um sobrado de tijolos aparentes em Dolton, na região metropolitana de Chicago, virou uma “mina de ouro” da noite para o dia, segundo seu proprietário.

A casa foi o lar da infância do papa Leão 14.

Em entrevista o NY Post, o dono do imóvel disse que, assim que soube do ilustre ex-morador, retirou a casa do site onde tentava vendê-la por US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).

“O corretor me ligou e falou: ‘o papa morava na sua casa’. Eu não acreditei”, disse Pawel Radzik, 36, que no mesmo dia recebeu quatro ofertas pelo imóvel, antes de retirá-lo do mercado.

Agora, ele espera conseguir ofertas mais interessantes ou, quem sabe, transformar o imóvel em um museu ou ponto turístico.

Radzik comprou a casa no ano passado, a reformou e colocou à venda há três meses. Segundo ele, apenas as paredes de tijolos e o visual da parte externa permanecem originais. Por dentro, o imóvel foi totalmente reformado e atualmente tem cinco quartos e dois banheiros.

Segundo a publicação, vizinhos reportaram que a casa já foi habitada por traficantes e que o bairro sofre com violência. “Espero que se torne um marco importante para nossa comunidade e que as pessoas venham para rezar”, falou uma vizinha, Donna Sagna-Davis.

Com cerca de 110 metros quadrados, a casa foi adquirida em 1949 pela família de Robert Prevost, que pagava US$ 42 dólares mensais de hipoteca.