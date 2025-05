Casa Branca divulga vídeo de suposto bombardeio contra terroristas na Somália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Casa Branca compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), um vídeo de um bombardeio feito pelas forças americanas contra um suposto grupo terrorista na Somália. Segundo o governo dos Estados Unidos, dez pessoas foram mortas na ação.

“Não nos esquecemos da ameaça representada pelos jihadistas. Mais dez foram removidos permanentemente do campo de batalha na Somália”, diz a publicação. “Isso aumenta para mais de cem o total de terroristas sanguinários mortos desde que o presidente [Donald] Trump tomou posse.”

A gravação mostra várias pessoas caminhando quando são atingidas pelo bombardeio, feito provavelmente com drone. Momentos antes do ataque, várias delas saem de um abrigo debaixo de uma árvore. A explosão gera uma coluna de fumaça preta. O ataque teria sido feito na segunda-feira (19).

Em fevereiro, pouco dias após a posse de Trump, as forças americanas disseram ter atacado supostos integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico no norte da Somália. Nesta terça, porém, Washington não forneceu detalhes da ação nem informou a qual grupo terrorista as dez pessoas pertenceriam.

Ações do tipo têm sido frequentes durante o governo Trump. No mês passado, o presidente compartilhou nas redes um vídeo de um bombardeio feito pelas forças americanas contra um grupo de supostos rebeldes houthis, do Iêmen, que têm atacado navios no mar Vermelho em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza. Na ocasião, Washington também não divulgou detalhes nem informou onde a ofensiva ocorreu.