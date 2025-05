ANDRÉ FONTENELLE

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS)

Na cidade de Pompeia, onde presidiu a tradicional cerimônia da Súplica à Bem-Aventurada Virgem do Rosário, o decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, disse esperar que o novo papa saísse ainda na noite de quinta. Foi o cardeal Re que celebrou a missa de corpo presente do papa Francisco, na praça São Pedro, em 26 de abril, e a missa pela eleição do novo pontífice, na última quarta (7).