Capital dos EUA dá cigarro de maconha a quem se vacinar contra covid

A iniciativa consiste em autorizar os comerciantes de Cannabis licenciados pelo Estado a oferecer um cigarro enrolado para clientes com 21 anos ou mais quando eles receberem sua 1ª ou 2ª dose da vacina

Com o objetivo de incentivar a imunização contra a Covid-19, o Estado norte-americano de Washington permitiu que adultos recebam um cigarro de maconha quando tomarem a vacina. A Washington State Liquor and Cannabis Board (WSLCB) informou que a campanha “Joints for Jabs” vai durar até 12 de julho.

A iniciativa consiste em autorizar os comerciantes de Cannabis licenciados pelo Estado a oferecer um cigarro enrolado para clientes com 21 anos ou mais quando eles receberem sua 1ª ou 2ª dose da vacina em uma clínica de vacinação local.

A justificativa da campanha é baseada nos vários pedidos de licenciados de varejo de Cannabis para se envolver em ações que apoiem os esforços de vacinação do Estado, informou a WSLCB.

De acordo com a ABC News, mais de 44% da população de Washington está totalmente vacinada contra a covid-19. Nos Estados Unidos, mais 42,8% da população já recebeu todas as doses necessárias.

Outras ações de incentivo para quem se vacina acontecem nos EUA como o sorteio de prêmios, distribuição de batata fritas, entre outros.