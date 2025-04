Canadá: Carney abandona tarifas retaliatórias ‘dólar por dólar’ contra EUA

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que lidera as pesquisas a menos de duas semanas de uma eleição, afirma que não buscará as chamadas tarifas retaliatórias dólar por dólar contra os EUA, como defendido anteriormente por seu antecessor, Justin Trudeau, e outros políticos do país.

Nas últimas semanas, Carney refletiu sobre uma abordagem mais deliberada em resposta às tarifas dos EUA de 25% sobre veículos canadenses, aço, alumínio e importações consideradas não conformes com o tratado comercial entre EUA, México e Canadá (USMCA).

“Já abandonamos as tarifas dólar por dólar”, disse ele durante debate na noite desta quinta-feira. “O princípio em termos de nossas contra-tarifas é ter o máximo impacto nos Estados Unidos, e o mínimo aqui. Temos que pensar no impacto sobre as empresas canadenses.”

Até o momento, o Canadá impôs tarifas de 25% sobre cerca de US$ 43 bilhões de importações dos EUA e taxas de até 25% sobre veículos americanos – embora Carney tenha autorizado recentemente isenções para as montadoras de Detroit com operações no país.

