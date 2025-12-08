Brigitte Macron xinga feministas que interromperam show de humorista

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, foi flagrada em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (8) chamando de “vadias estúpidas” quatro feministas que interromperam o show de um humorista acusado de estupro.

As ativistas, que usavam máscaras com a palavra “estuprador”, pararam o show de Ary Abittan, 51, aos gritos de “Abittan estuprador!”. Em 2021, ele foi acusado de estupro por uma mulher, mas os investigadores arquivaram o caso dois anos depois, por falta de provas.

Brigitte Macron assistiu ontem ao show com sua filha e conversou com Abittan antes de ele subir ao palco, segundo um vídeo divulgado pelo veículo local Public.

“Estou com medo”, diz Abittan. “Se houver vadias estúpidas aqui, vamos expulsá-las”, responde Brigitte, em tom de brincadeira, usando uma expressão vulgar em francês.

O coletivo feminista responsável pela ação de sábado, #NousToutes (“Todas Nós”), converteu o insulto em uma hashtag, que foi compartilhada em várias publicações. A equipe de Brigitte argumentou que suas palavras foram “uma crítica ao método radical usado por aqueles que interromperam o espetáculo”.

A França foi sacudida nos últimos anos por uma série de acusações de agressão sexual e estupro contra figuras renomadas da cena cultural, como o ator Gérard Depardieu, condenado em maio por agredir sexualmente duas mulheres em um set de filmagem em 2021, o que ele nega.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua admiração por Depardieu em 2023, quando afirmou que o ator era alvo de uma “caça às bruxas” e que defendia a presunção de inocência.

