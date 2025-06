Brasileiro se recusa a ser extraditado após ser detido por Israel em barco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O brasileiro Thiago Ávila, um dos 12 ativistas detidos por Israel ao tentar furar um bloqueio para enviar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, continua preso após se recusar a assinar papéis de extradição.

Além de Thiago, outros sete ativistas continuam detidos e serão ouvidos por um juiz, segundo o governo de Israel. “Aqueles que se recusarem a assinar os documentos de expulsão e a abandonar Israel serão levados a uma autoridade judicial, de acordo com a legislação israelense, para que autorize sua expulsão”, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa’ar.

Defesa dos ativistas vai pedir que eles sejam soltos, sem extradição, para que possam continuar missão humanitária em Gaza. Segundo a Coalizão da Flotilha da Liberdade, as detenções são arbitrárias e a interceptação do barco dos ativistas não está dentro da lei, já que aquela era uma missão humanitária e que bloquear ajuda humanitária é um crime de guerra.

Quatro dos detidos no barco já foram enviados aos seus países de residência, inclusive a ativista Greta Thunberg. O governo israelense publicou uma foto da jovem dentro de um avião, que faria uma escala para a França antes de seguir para a Suécia, país de origem dela. Além dela, foram colocados em aviões Baptiste Andre e Omar Faiad, da França, e Sergio Toribio, da Espanha.

BARCO FOI INTERCEPTADO NO MAR E CHEGOU ONTEM A ISRAEL

Thiago Ávila foi detido por Israel ao tentar furar o bloqueio à Faixa de Gaza a bordo do barco Madleen, interceptado em águas internacionais. A embarcação integrava a Freedom Flotilla Coalition e transportava ajuda humanitária com arroz e medicamentos. Junto com Thiago estavam a ativista sueca Greta Thunberg e outros 10 passageiros. O governo brasileiro exigiu a libertação imediata da tripulação.

Antes do bloqueio, Thiago publicou vídeos em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 780 mil seguidores, denunciando possível ataque israelense. Em uma das mensagens, afirmou: “Estamos para ser atacados pelo mais cruel e odioso exército do mundo”. Em outra gravação, ativada após a interrupção do contato, disse: “Se você está assistindo a este vídeo, quer dizer que fui detido ou sequestrado por Israel”.

A mulher do ativista, Lara, divulgou apelo público por sua libertação. “Nós precisamos da ajuda de vocês, que cobrem parlamentares, o Itamaraty, o governo brasileiro”, disse. Ela e Thiago são pais de Teresa, de 1 ano.

A pequena quantidade de ajuda no iate que não foi consumida pelas ‘celebridades’ será transferida para Gaza pelos canais humanitários reaisGoverno de Israel, em nota

Barco entrou no porto de Ashdod ao anoitecer, por volta das 20h45 local (14h45 no horário de Brasília). Iate foi escoltado por duas embarcações da marinha israelense e, ao desembarcar, os 12 tripulantes foram submetidos a exames “para garantir que estejam bem de saúde”.

O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho. Após uma escala no Egito, a embarcação se aproximou da costa de Gaza.