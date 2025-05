Bombeiros instalam chaminé na Capela Sistina para conclave; veja vídeo

Os preparativos para o conclave que escolherá o novo papa ganharam mais um capítulo na manhã desta sexta-feira, 02, com a instalação da tradicional chaminé no telhado da Capela Sistina, no Vaticano, que anunciará ao mundo o resultado das votações dos cardeais a partir de 7 de maio.

Bombeiros posicionaram a estrutura no alto da capela, considerada um dos momentos simbólicos mais importantes do processo. A cada duas rodadas de votação, os votos dos cardeais são queimados em uma fornalha especial. A cor da fumaça que sai pela chaminé indica o resultado da sessão.

Quando não há consenso, os votos são queimados com um composto químico que gera fumaça preta, sinalizando que nenhum papa foi escolhido. Quando um novo pontífice é eleito, a queima é feita com substâncias que produzem fumaça branca — como aconteceu em 13 de março de 2013, quando Jorge Mario Bergoglio foi apresentado ao mundo como o papa Francisco.

A instalação ocorre enquanto os cardeais se reúnem no Vaticano para mais uma rodada de discussões pré-conclave, voltadas às necessidades da Igreja Católica e ao perfil desejado para o novo líder. Essas reuniões contam também com a participação de cardeais com mais de 80 anos, que embora não votem, contribuem com análises e diagnósticos.

Nos últimos dias, os cardeais ouviram relatórios sobre a delicada situação financeira do Vaticano e puderam expressar preocupações e sugestões em relação aos desafios enfrentados durante o pontificado de Francisco.

