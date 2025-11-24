Bolsas de NY fecham em alta e Nasdaq sobe 2,7%, com fôlego renovado em techs e de olho no Fed

São Paulo, 24 – As bolsas de Nova York fecharam em alta firme nesta segunda-feira, 24, com avanço de pouco mais de 2,5% do Nasdaq, impulsionado pelo arrefecimento de parte das apreensões em torno do setor de tecnologia. Investidores preservaram foco na possibilidade de um corte de juros em dezembro, apesar de divergências do Federal Reserve (Fed), e na agenda de indicadores prevista para a semana – mais curta, em decorrência do feriado de Ação de Graças.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,44%, aos 46.448,27 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 1,55%, para 6.705,12 pontos. O Nasdaq exibiu a maior alta entre os três, de 2,69%, aos 22 872,01 pontos.

A divisão interna do Fed continua no centro dos holofotes de Wall Street, embora a precificação do mercado agora seja majoritariamente um corte de juros em dezembro, segundo monitoramento do CME Group. Nesta segunda, o diretor Christopher Waller reiterou sua defesa por redução das taxas na próxima reunião, citando enfraquecimento do mercado de trabalho. Em contraponto, Susan Collins (Boston) afirmou no sábado não perceber urgência para afrouxar as condições monetárias.

No fronte corporativo, a Tesla avançou 6,82% após novas declarações de Elon Musk sobre o desenvolvimento de chips de inteligência artificial (IA). A Alphabet subiu 6,31% e fechou em seu maior nível histórico, respaldada pelo renovado entusiasmo com seus produtos de IA e por sua recente ascensão ao posto de terceira maior empresa dos EUA em valor de mercado. Entre os ADRs, a chinesa Alibaba ganhou 5,1%, sustentada pelo desempenho vigoroso de seu aplicativo de IA.

A Capital Economics pondera que a atual dinâmica ainda não configura o estouro de uma bolha IA, embora não afaste a possibilidade de correção mais pronunciada do setor no futuro. A consultoria considera improvável que o S&P 500 alcance um pico antes de 2027, mas admite que quedas expressivas poderão ocorrer quando esse movimento se materializar.

Entre outros setores, o ADR da Novo Nordisk recuou 5,58%, depois que a versão oral de um medicamento da dinamarquesa não conseguiu retardar o avanço do Alzheimer em estudos avançados. Empresas ligadas ao bitcoin – como Robinhood, Coinbase e Strategy – acompanharam a recuperação parcial da criptomoeda, registrando altas de 7,15%, 6,47% e 5,01%, respectivamente.

