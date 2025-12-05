Menu
Bolsas de NY fecham em alta, de olho em expectativa por corte do Fed e acordo Netflix-Warner

As possíveis repercussões do acordo de aquisição da Warner Bros pela Netflix também esteve em destaque

Redação Jornal de Brasília

05/12/2025 18h39

us economy markets nyse

Uma placa de rua de Wall Street, no Distrito Financeiro, perto da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em 19 de maio de 2025, na cidade de Nova York. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)

São Paulo, 05 – As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta sexta-feira, 5, em alta, com a expectativa por cortes nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reforçada por dados de inflação, renda, gastos e sentimento do consumidor dos EUA. As possíveis repercussões do acordo de aquisição da Warner Bros pela Netflix também esteve em destaque.

O Dow Jones fechou em alta de 0,22%, aos 47.954,99 pontos, com ganhos de 0,50% na semana. O S&P 500 avançou 0,19%, aos 6.870,40 pontos, mas caiu 0,31% semanalmente. O Nasdaq subiu 0,31%, aos 23.578,13 pontos, registrando os maiores ganhos da semana, em 0,91%.

Wall Street chegou a ganhar força com a publicação dos indicadores americanos, alcançando máximas intraday, mas logo voltou a operar sem ímpeto. Apesar dos dados reforçarem expectativas de corte pelo Fed na próxima semana, restam incertezas sobre passos futuros do BC americano, apontam analistas.

No fronte corporativo, a Netflix confirmou a aquisição da Warner Bros. Discovery, em um acordo avaliado em US$ 72 bilhões. As ações da gigante do streaming caíram 2,89%, enquanto a Warner avançou 6,28%. A Paramount e a Comcast, que também brigavam pela compra, tiveram desempenhos distintos – a primeira, derretendo 9,78%, enquanto a segunda ganhou 0,40%.

O negócio inclui os estúdios de cinema e TV da Warner Bros., além da HBO e o streaming HBO Max. Com isso, temores de que a fusão reduza o número de filmes lançados em cinemas provocou a queda em papéis da Cinemark (-7,93%), IMAX (-1,49%) e AMC (-2,79%).

O setor de tecnologia teve bom desempenho com impulso asiático, em meio a estreia astronômica da Moore Threads, apelidada de “Nvidia da China”, na Bolsa de Xangai. Ações da Intel (+2,25%), a Salesforce (+5,30%) e a Meta (+1,80%) estiveram dentre os principais avanços. Na contramão, a Nvidia perdeu 0,53%, enquanto a Apple recuou 0,68%.

A Moderna saltou 8,67% e a Pfizer subiu 1,28%, destoando da maioria das ações do setor da saúde, que tinham perdas leves em meio a notícias de que um comitê federal dos EUA votou por eliminar a recomendação de que todos os bebês americanos recebam a vacina contra Hepatite B no dia do seu nascimento.

Já a Hewlett-Packard Enterprise (HPE) devolveu perdas de quase 7% no início da sessão, encerrando com queda marginal de 0,08%, em reação também aos seus resultados trimestrais. A temporada de balanços também impulsionou as ações da Rubrik (+22,45%), Victorias Secret (+18,03%) e Ulta Beauty (+12,65%).

Estadão Conteúdo

