Menu
Mundo
Busca

Bolsas de NY fecham em alta com sinais de possível corte de juros pelo Fed

O Dow Jones teve alta de 1,08%, aos 46.245,56 pontos, com perdas de 1,91% na semana

Redação Jornal de Brasília

21/11/2025 18h31

us economy markets nyse

Uma placa de rua de Wall Street, no Distrito Financeiro, perto da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em 19 de maio de 2025, na cidade de Nova York. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)

São Paulo, 21 – As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 21, apoiadas por sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode voltar a cortar juros ainda este ano.

O Dow Jones teve alta de 1,08%, aos 46.245,56 pontos, com perdas de 1,91% na semana. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,98%, aos 6.602,96 pontos, registrando queda semanal de 1,94%. O Nasdaq subiu 0,88%, aos 22.273,08 pontos, mas caiu 2,74% na semana.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que a instituição tem espaço para reduzir as taxas no curto prazo sem comprometer a meta de inflação. Já o diretor Stephen Miran disse que, em caso de voto decisivo, defenderia um corte de 25 pontos-base.

As declarações reforçaram expectativas de flexibilização, mas dirigentes continuam divididos. A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmou que seria difícil promover um novo corte em dezembro, enquanto Susan Collins, do Fed de Boston, voltou a mostrar hesitação. O diretor Michael Barr destacou que o atraso na divulgação de dados econômicos atrapalha a avaliação do cenário.

Apesar do bom humor em Wall Street, Nvidia seguiu pressionada após o fim do otimismo inicial visto após a divulgação de seu balanço. As ações chegaram a reagir à notícia de que a Casa Branca avalia permitir a venda do chip H200 à China, segundo a Bloomberg. No entanto, os papéis voltaram a recuar diante das preocupações renovadas sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial. No fim, Nvidia cedeu 0,97%.

Estadão Conteúdo

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado