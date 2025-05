Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após Trump adiar tarifa sobre UE

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 26, enquanto investidores avaliavam decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de tarifa de 50% a produtos da União Europeia até 9 de julho.

Trump fez o anúncio ontem (25), após conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na sexta-feira (23), o presidente americano havia dito que as negociações com a União Europeia “não estavam indo a lugar nenhum” e ameaçado tarifar importações do bloco em 50% a partir de 1º de junho.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 2,02% em Seul, a 2.644,40 pontos, atingindo o maior nível em cerca de três meses.

Em outras partes da região, o japonês Nikkei subiu 1% em Tóquio, a 37.531,53 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,35% em Hong Kong, a 23.282,33 pontos, e o Taiex recuou 0,53% em Taiwan, a 21 536,57 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa marginal de 0,05%, a 3.346,84 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou modesta alta de 0,17%, a 1.976,68 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão estável, com o S&P/ASX 200 em 8.361,00 pontos.

Estadão Conteúdo