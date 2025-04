Bolsas asiáticas abrem em queda após tarifas de 104% dos EUA sobre a China

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os mercados asiáticos iniciaram o pregão desta quarta-feira (9) em mais um dia de quedas, após o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmar na véspera a imposição de tarifas adicionais sobre produtos chineses, totalizando 104% em taxas, em vigor a partir da 0h01 (1h01 em Brasília).

O índice CSI300 da China abriu em queda de 1,2%, enquanto o Shanghai Composite Index perdia 1,1%. O índice de referência Hang Seng, de Hong Kong, caía 3,1%.

No mercado japonês, o índice Nikkei registrou queda de 3,26% nas primeiras negociações da sessão, enquanto o Topix registrava um recuo de 3,20%. Na terça (6), o Nikkei e o Topix fecharam com alta de 6,02% e 6,26%, respectivamente, diante da perspectiva de negociações entre o Japão e os Estados Unidos sobre as tarifas.

Já o índice Kospi, da Coreia do Sul, registrava uma queda de 0,82%, enquanto o won sul-coreano atingiu US$ 1.487,45, o nível mais baixo desde 2009.

O governo Trump agendou conversas com a Coreia do Sul e o Japão, dois aliados próximos e importantes parceiros comerciais.

“Esses são acordos personalizados, altamente personalizados”, disse Trump em um evento na Casa Branca, onde assinou decretos visando aumentar a produção de carvão.

“Tivemos conversas com muitos, muitos países, mais de 70, todos eles querem entrar. Nosso problema é que não conseguimos ver tantos tão rápido.”

A Casa Branca deixou claro que tarifas específicas de cada país de até 50% entrariam em vigor no primeiro minuto desta quarta, conforme planejado.

A tarifas serão especialmente altas para a China, já que Trump aumentou as taxas sobre suas importações para 104% em resposta às contratarifas anunciadas por Pequim na semana passada. A China se recusou a se curvar ao que chamou de chantagem e prometeu lutar até o fim.

Autoridades do governo disseram que não priorizariam negociações com a segunda maior potência econômica do mundo.

“Neste momento, recebemos instruções para priorizar nossos aliados e parceiros comerciais, como Japão, Coreia e outros”, disse o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, à Fox News.

Já os mercados americanos também repercutiram o tarifaço global e encerraram o pregão de terça-feira em queda pelo quarto dia consecutivo desde o anúncio de tarifas de Trump na última quarta-feira (2).

O S&P 500 fechou abaixo de 5.000 pontos pela primeira vez em quase um ano. O índice está agora 18,9% abaixo de sua máxima mais recente em 19 de fevereiro.

As empresas listadas no S&P 500 perderam US$ 5,8 trilhões em valor de mercado de ações desde o anúncio de tarifas de Trump na última quarta-feira, a maior perda em quatro dias desde que o índice foi criado na década de 1950.