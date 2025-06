Boeing diz estar em contato com a Air India sobre o voo 171 e pronta para oferecer apoio

A Boeing divulgou, nesta quinta-feira, 12, novo pronunciamento sobre o acidente envolvendo uma aeronave 787 Dreamliner, com destino a Londres, que caiu logo após decolar da cidade indiana de Ahmedabad. A fabricante disse estar em contato com a Air India sobre o voo 171 e pronta para oferecer apoio.

“Nossos pensamentos estão com os passageiros, a tripulação, os socorristas e todos os afetados”, afirma a Boeing, por meio de nota. Mais cedo, a empresa emitiu outro curto comunicado em que dizia estar ciente dos relatos e coletando mais informações.

A Boeing afirmou, por meio de nota, estar ciente dos relatos sobre o acidente envolvendo um avião 787 Dreamliner da companhia na Índia. A fabricante disse ainda estar “coletando mais informações” sobre a queda da aeronave, que tinha 242 pessoas a bordo.

Segundo a imprensa internacional, o avião com destino ao Aeroporto Gatwick, em Londres, caiu logo após a decolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. Este é o primeiro acidente de uma aeronave Boeing 787, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network.

As ações da Boeing registravam forte queda no pré-mercado de Nova York há pouco após a divulgação de informações sobre o acidente. Os papéis recuavam cerca de 7%.

Faiz Ahmed Kidwai, diretor-geral da diretoria de aviação civil da Índia, disse à Associated Press que o voo AI 171 da Air India, um Boeing 787, caiu em uma área residencial chamada Meghani Nagar cinco minutos após decolar, às 13h38, horário local.

