Biden diz se sentir “bem” e “otimista” após diagnóstico de câncer

O ex-presidente americano Joe Biden disse à imprensa, nesta sexta-feira (30), que se sentia “bem” e “otimista” em relação ao futuro, em suas primeiras declarações públicas desde que revelou que sofre de um tipo agressivo de câncer de próstata.

“Bom, o prognóstico é bom. Estamos trabalhando em tudo. Estamos progredindo. Então me sinto bem”, disse Biden, de 82 anos, depois de um evento no estado de Delaware.

O escritório de Biden anunciou no começo deste mês que ele sofre de um câncer de próstata avaliado com nota 9 de 10 na escala Gleason, que mede a agressividade da doença.

“A expectativa é que vamos conseguir superar isso”, afirmou Biden.

“Não está em nenhum órgão, meus ossos estão fortes, não houve penetração. Então estou me sentindo bem”, acrescentou.

A saúde mental e física do ex-presidente foi um tema dominante nas eleições de 2024.

Quando o escritório de Biden anunciou seu diagnóstico, indicou que o câncer havia se espalhado para os ossos.

No entanto, Biden declarou à imprensa que está “otimista em relação ao diagnóstico” e que está trabalhando com “um dos melhores cirurgiões do mundo”.

A disputa política em torno da candidatura fracassada de Biden se converteu em escândalo com a publicação do livro “Original Sin” (“Pecado Original”), que acusa a Casa Branca de estar ciente do declínio cognitivo do ex-presidente enquanto ocupava o cargo.

Sobre as alegações dos autores do livro, Jake Tapper, da CNN, e Alex Thopson, do Axios, Biden respondeu com sarcasmo: “Sou um incompetente mental e não consigo andar”.

