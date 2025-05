Bebês gerados por IA recebem líderes europeus em cúpula na Albânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os líderes de uma série de países europeus foram recebidos na cúpula da Comunidade Política Europeia em Tirana, na Albânia, com um vídeo gerado por inteligência artificial que mostrava eles mesmos como bebês dizendo a frase “bem-vindos à Albânia” em suas línguas nativas.

Contrastando com o teor do evento, que tinha o objetivo de discutir a Guerra da Ucrânia, o vídeo arrancou risadas de líderes como o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni -que mais tarde, em discurso, agradeceu o premiê albanês Edi Rama por fazê-la se sentir “muito jovem novamente”.

Outros pareceram achar menos graça, como o presidente ucraniano Volodimir Zelenski e o líder turco Recep Erdogan –ainda que este último tenha esboçado um sorriso quando viu sua própria versão bebê, de bigode, aparecer na tela.

A Comunidade Política Europeia, uma entidade distinta da União Europeia, foi criada em 2022 como resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Ela tem o objetivo de coordenar ações contra Moscou, como sanções econômicas, por países que apoiam Kiev.

No encontro, um comunicado conjunto do Reino Unido, França, Alemanha e Polônia disse que as exigências iniciais da Rússia para uma paz na Ucrânia, como a anexação de regiões do país e a desmilitarização de boa parte do território, são inaceitáveis.

“Como resultado do nosso encontro com o presidente Zelenski, e de nossa discussão com [o presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump, vamos continuar a coordenar nossos esforços e respostas”, disse após a cúpula o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.