Bayern goleia Heidenheim (4-0) e fica ainda mais perto do título da Bundesliga

Após o trauma europeu com sua eliminação na Liga dos Campeões na quarta-feira diante do Inter de Milão, o Bayern de Munique retornou à sua zona de conforto na Bundesliga neste sábado (19), em que goleou o Heidenheim por 4 a 0 pela 30ª rodada, ficando ainda mais perto do título.

Com 72 pontos, o Bayern está provisoriamente com nove à frente do Bayer Leverkusen (2º, 63), que vai entrar em campo sob pressão no domingo, quando visitar o St.

Portanto, tudo indica que o Bayern, a não ser que aconteça uma catástrofe, irá reconquistar o título nacional, que perdeu no ano passado para o Leverkusen, após onze anos consecutivos de hegemonia. Seria o 34º em sua gloriosa história.

Nas últimas quatro rodadas (Mainz, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim), o Bayern teria que conquistar sete pontos para garantir matematicamente o título, sem precisar se preocupar com o Leverkusen, o que parece um objetivo totalmente ao alcance dos jogadores comandados por Vincent Kompany.

Na partida deste sábado, o Bayern abriu o placar com sua primeira chance, por meio de Harry Kane, aos 13 minutos. O atacante inglês marcou seu 24º gol nesta Bundesliga, onde está o artilheiro isolado.

Konrad Laimer (19′), os franceses Kingsley Coman (36′) e Joshua Kimmich (56′) completaram então uma goleada tranquila sobre uma equipe que está apenas na décima sexta posição e ocupa a vaga de repescagem pela permanência na primeira divisão.

Esta vitória permite ao Bayern virar a página da sua maior decepção da semana: a eliminação na Liga dos Campeões diante do Inter nas quartas de final, numa temporada em que a final será em Munique.

Nas primeiras partidas deste sábado, o empate foi o empate do RB Leipzig (4º) em casa (1-1) com a lanterna Holstein Kiel.