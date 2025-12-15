Avião comercial desvia e evita colisão com aeronave militar dos EUA perto da Venezuela, diz agência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um voo comercial da JetBlue que saía de Curaçao, no Caribe, a caminho de Nova York teve de interromper a subida para evitar uma colisão com um avião-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos.

O episódio teria ocorrido na sexta-feira (12), segundo informações da Associated Press, em meio a uma escalada militar do governo de Donald Trump na região.

A agência de notícias teve acesso à gravação da comunicação do piloto com o controle de tráfego aéreo.

No áudio, o comandante disse que a aeronave militar cruzou diretamente a rota do avião da JetBlue enquanto voava sem transponder ligado uma espécie de rastreador.

“Quase tivemos uma colisão no ar”, teria informado o piloto. Ele teria dito ainda que o avião da Força Aérea estava a cerca de 4,8 quilômetros de distância e na mesma altitude. “Tivemos de parar a subida.”

Após a manobra do avião comercial, a aeronave militar desviou e seguiu em direção ao espaço aéreo venezuelano, ainda segundo a Associated Press. O porta-voz da JetBlue, Derek Dombrowski, afirmou neste domingo (14) que o incidente foi relatado às autoridades americanas.

“Participaremos de qualquer investigação”, disse. “Nossos tripulantes são treinados nos procedimentos adequados para várias situações de voo, e agradecemos à nossa tripulação por relatar prontamente esta situação à nossa equipe de liderança.”

A Força Aérea dos EUA não respondeu ao pedido de comentário da agência de notícias.

Desde setembro, os EUA já deslocaram imenso poder de fogo para a costa da Venezuela, incluindo o porta-aviões USS Gerald Ford, maior navio de guerra do mundo.

Nas últimas semanas, mais de 20 barcos foram bombardeados nas águas do Caribe e do Pacífico pelas forças americanas, em ações que causaram a morte de mais de 80 pessoas. O governo Trump, que não apresentou provas, diz que as embarcações eram usadas para o tráfico de drogas.

A Administração Federal de Aviação divulgou no mês passado um alerta solicitando às aeronaves que “tenham cautela” quando estiverem no espaço aéreo venezuelano, “devido à deterioração da situação de segurança e ao aumento da atividade militar dentro ou ao redor da Venezuela”.