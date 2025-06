Avião com 244 pessoas a bordo cai em área residencial próxima ao aeroporto de Ahmedabad, na Índia

Um avião da Air India com 244 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira (12) em uma área residencial nas proximidades do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia. A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. O acidente ocorreu no início da manhã, pelo horário de Brasília — início da tarde na Índia.

Segundo a autoridade de aviação indiana, estavam a bordo 232 passageiros e 12 tripulantes.

O voo emitiu um chamado de emergência do tipo “Mayday” poucos minutos após a decolagem. O contato com a torre de controle foi perdido cerca de oito minutos depois da partida, conforme dados da plataforma de monitoramento FlightRadar24. Logo em seguida, a aeronave caiu em uma zona densamente povoada, gerando uma explosão de grandes proporções.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram destroços em chamas, muita fumaça preta e moradores em pânico na região do impacto. Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que o avião sobrevoa a área urbana antes de desaparecer e, segundos depois, uma nuvem de fogo se eleva no horizonte.

Entre os passageiros estava um ex-ministro da região de Gujarat, segundo informou o jornal India Today. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e continuam trabalhando no local. As operações no aeroporto de Ahmedabad foram temporariamente suspensas.

As autoridades locais ainda investigam as causas do acidente. A Air India e o aeroporto de Gatwick confirmaram a queda da aeronave e informaram que estão prestando assistência às famílias das vítimas e cooperando com as investigações.