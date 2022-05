Ataque a tiros em escola no Texas mata ao menos 2 crianças, diz TV

Além das crianças, um homem de 45 anos também foi hospitalizado, de acordo com a rede ABC News.

Um ataque a tiros em uma escola de Uvalde, no Texas, deixou ao menos duas crianças mortas e 13 feridas na tarde desta terça-feira (24). A informação foi confirmada à imprensa americana pelo hospital para onde foram levadas as vítimas.

O atirador foi preso, mas a polícia não deu mais informações sobre a identidade dele.

O prefeito de Uvalde, ainda que não tenha confirmado as mortes, disse à emissora em uma mensagem de texto que “a situação é muito ruim”. A prefeitura tentava contato com as famílias das vítimas antes de passar mais informações à imprensa.

Uvalde fica a cerca de 90 minutos de San Antonio.