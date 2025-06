Ataque a tiros em escola na Áustria deixa vários mortos

Um tiroteio nesta terça-feira em uma escola na cidade austríaca de Graz deixou vários mortos, incluindo o suposto atirador, e pessoas gravemente feridas, informou o Ministério do Interior. A polícia confirmou o ataque, ocorrido na cidade de Graz, no sudeste do país, e iniciou uma operação especial com dezenas de agentes e um helicóptero.

As autoridades do estado da Estíria, onde fica a cidade de Graz, comunicaram que a operação policial está em curso na Dreierschuetzengasse, rua onde está localizada uma escola de ensino médio. De acordo com a polícia estadual, tiros foram ouvidos dentro de um prédio, mas detalhes adicionais não foram divulgados.

O Ministério do Interior da Áustria confirmou que um ataque ocorrido nesta terça-feira (10) deixou mortos e feridos em estado grave, mas não divulgou números exatos até a última atualização desta reportagem. A polícia local, por sua vez, ainda não confirmou oficialmente o número de vítimas.

A emissora pública ORF, citando fontes policiais, afirmou que há várias vítimas em estado grave, incluindo alunos e professores. O porta-voz da polícia, Fritz Grundnig, declarou que o suspeito do ataque seria um estudante da escola e teria tirado a própria vida.

Equipes da unidade especial foram mobilizadas e um helicóptero está sendo usado na operação. A emissora ORF informou ainda que o prédio escolar está sendo evacuado pelas forças de segurança.