Antiga torre chinesa desaba pouco depois de reforma milionária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Parte da Torre do Tambor de Fengyang, construída em 1375, desabou nesta segunda-feira (19). Visitantes que estavam no ponto turístico, localizado no leste da China, precisaram fugir enquanto centenas de telhas se soltavam do telhado e caíam de uma altura de mais de dois andares.



A torre de mais de 600 anos data do início da dinastia Ming e era usada para anunciar o início de cerimônias e marcar as horas do dia. A importante atração turística da província de Anhui, está a cerca de 320 quilômetros de Pequim, capital da China, e é uma das maiores desse tipo no país.



No vídeo, é possível ver as telhas deslizando do telhado e despencando no chão, levantando uma grande nuvem de poeira -tudo registrado de diversos ângulos. Turistas presentes no local foram vistos se afastando e filmando a cena. Ninguém ficou ferido.



O acidente durou cerca de dois minutos e suas causas ainda estão sob investigação, segundo as autoridades locais.



O colapso ocorreu um ano após a torre ter sido reformada por causa de danos leves no telhado. A reconstrução custou cerca de US$ 500 mil (mais de R$ 2,8 milhões) e a proximidade entre a entrega da reforma e o desabamento gerou indignação.



Uma testemunha contou ao jornal Beijing News que estava em uma loja na entrada da torre quando ouviu o som de telhas caindo. “Felizmente, naquele momento, não havia ninguém na praça e ninguém ficou ferido. Se fosse um pouco mais tarde, haveria muitas crianças saindo para brincar depois do jantar”, relatou.