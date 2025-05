Amazon demite funcionários de equipe que desenvolve Kindle e produtos Echo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Amazon cortou nesta quarta-feira (14) cerca de cem empregos de sua unidade de dispositivos e serviços, equipe responsável pelo desenvolvimento de diversos produtos como o Kindle, os alto-falantes Echo, a assistente de voz Alexa e os carros autônomos Zoox.

A empresa confirmou os cortes após ser questionada pela Reuters e disse que os cortes fazem parte de uma revisão regular de negócios. Segundo a Amazon, a equipe representava um pequeno número do total da unidade.

Um porta-voz se recusou a fornecer detalhes adicionais sobre quais divisões de dispositivos e serviços foram afetadas.

A Amazon se junta a Meta, Microsoft e Intel na onda de demissões que tem impactado o setor de tecnologia neste ano.

Em janeiro, a Meta cortou cerca de 5% dos funcionários por alegações de baixo desempenho. A empresa -que disse em um documento regulatório que tinha cerca de 74 mil funcionários no final de 2024- já cortou quase 25% de sua equipe nos últimos anos.

No final de abril, a Intel anunciou a demissão de mais de 20% da sua força de trabalho. Segundo a empresa, os cortes faziam parte de uma nova estratégia para se concentrar em projetos de engenharia.

Na última terça (13), foi a vez da Microsoft revelar um corte de 3% da sua força de trabalho. A medida impactou 6.000 funcionários, que trabalhavam em escritórios internacionais e em subsidiárias como o LinkedIn.

A própria Amazon demitiu 1.700 funcionários em Québec, no Canadá, no começo deste ano. A medida, contudo, ocorreu após a sindicalização de profissionais da unidade. O gigante do comércio eletrônico já havia eliminado 27 mil cargos em duas rodadas de demissões em 2023.