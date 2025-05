Alemanha suspende temporariamente classificação do AfD como partido ‘extremista’

O serviço de inteligência interna da Alemanha suspendeu temporariamente, nesta quinta-feira (8), a classificação do Alternativa para a Alemanha (AfD) como grupo “extremista de direita”, à espera da resolução sobre um recurso do partido contra a decisão.

A suspensão será aplicada até que o tribunal administrativo de Colônia se pronuncie sobre o caso apresentado pelo AfD, que rejeita a decisão do Gabinete Federal para a Proteção da Constituição (BfV), informou a corte em um comunicado.

A data para o anúncio da decisão é desconhecida.

Durante a suspensão, o BfV vai retirar de seu site o comunicado de imprensa datado de 2 de maio sobre esta classificação e por enquanto não será aplicada uma vigilância policial reforçada ao partido.

Na sexta-feira passada, o anúncio sobre a classificação do partido, segundo colocado nas últimas eleições legislativas, como “extremista” gerou tensões políticas dentro e fora da Alemanha, particularmente com os Estados Unidos, cujo presidente, Donald Trump, demonstrou apoio ao AfD.

Os serviços de inteligência tomaram a decisão com base em um relatório interno de mais de mil páginas, elaborado ao longo de vários anos, que conclui que a ideologia do AfD “deprecia grupos inteiros da população da Alemanha e mina sua dignidade humana”, o que “não é compatível com a ordem democrática fundamental”.

