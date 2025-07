Al Gore dará treinamento gratuito para lideranças climáticas no Rio de Janeiro; veja como se inscrever

GABRIEL GAMA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, conhecido como uma personalidade importante do ambientalismo mundial e vencedor do Nobel da Paz em 2007, estará no Rio de Janeiro para um treinamento gratuito para lideranças climáticas de 15 a 17 de agosto.

O evento é promovido pela The Climate Reality Project, organização sem fins lucrativos fundada por Gore em 2005, e pretende engajar o público para a COP30, conferência do clima da Nações Unidas que acontecerá em novembro em Belém.

Será a terceira etapa de uma série global de eventos voltados à mobilização política para a cúpula na amazônia, após Paris e Nairóbi receberem as primeiras edições neste ano. O local exato do evento na capital fluminense ainda não foi divulgado.

As inscrições estão abertas até o próximo domingo (6) e podem ser feitas aqui. O treinamento será conduzido em português e inglês, com tradução simultânea em algumas sessões.

A organização não estabelece exigências para as candidaturas, mas estimula a inscrição de jovens, estudantes, líderes empresariais, representantes de governos, servidores públicos e membros de comunidades impactadas que desejem atuar em prol do clima.

“O Brasil está no centro da luta global contra a crise climática. As ameaças não são abstratas aqui: ondas de calor devastadoras, secas, incêndios e enchentes catastróficas colocam vidas e meios de subsistência em risco crescente”, disse Al Gore, em comunicado.

Segundo ele, o treinamento busca inspirar e empoderar lideranças do país para comandar ações de enfrentamento.

“O Brasil também pode, mais uma vez, estar na vanguarda das soluções. Afinal, foi o país que sediou a Eco-92, no Rio, que lançou o movimento global para enfrentar a crise climática”, afirma, em referência à conferência de 1992, marco histórico da criação das convenções de clima, biodiversidade e desertificação da ONU.

Além do ex-vice-presidente americano, a programação contará com especialistas da área de clima, como os brasileiros Tasso Azevedo, fundador e coordenador geral do MapBiomas, plataforma de dados sobre uso e cobertura da terra; Guilherme Syrkis, diretor-executivo da organização Centro Brasil no Clima, e Kimberly dos Santos Silva, diretora regional para a amazônia no Palmares Lab, think tank voltado à justiça climática.