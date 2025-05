Acordo Mercosul-UE deve ser finalizado até dezembro, diz presidente do Conselho Europeu

MATHEUS DOS SANTOS

FOLHAPRESS

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse nesta segunda-feira (29) esperar que o acordo entre UE (União Europeia) e Mercosul seja assinado em dezembro.

O anúncio foi feito no Fórum de Investimentos UE-Brasil, organizado pelo Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) e pela Apex, em São Paulo.

“Em junho ou julho, o acordo será enviado para o Conselho Europeu. Nosso objetivo é que a assinatura possa ser coincidente com a reunião de cúpula do Mercosul, em dezembro”, disse, em entrevista coletiva.

Costa disse que o acordo está na conclusão da fase de tradução, para ser analisado por cada um dos 27 países do bloco.

O acordo entre Mercosul e União Europeia é negociado há 20 anos. Em dezembro de 2024, ele foi finalizado e aprovado pelos países do Mercosul, mas ainda precisa ser aprovado pela UE.

O tratado tem resistência da França, que teme principalmente prejuízos para seus agricultores, e deve atingir um mercado de aproximadamente 720 milhões de pessoas.

O acordo entre os blocos prevê uma redução de tarifas do Mercosul que, a depender do setor, pode ser imediata ou gradual ao longo de prazos que variam de 4 a 15 anos (com exceções para o setor automotivo). Segundo o governo Lula, o acordo cobre aproximadamente 91% dos bens das importações brasileiras de produtos da UE.

Para a União Europeia, a liberação é prevista de forma imediata ou gradual em prazos que variam de 4 a 12 anos. Os produtos afetados correspondem a aproximadamente 95% dos bens brasileiros exportados ao bloco europeu.

Estima-se que o impacto do acordo para o ano de 2044 tenha um efeito positivo de 0,34% sobre o PIB (produto Interno Bruto) do Brasil, ou R$ 37 bilhões.