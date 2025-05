Ação da Apple cai no pré-mercado, após ameaça de Trump

O dólar acelerou nesta sexta-feira, 23, queda ante rivais e as bolsas de Nova York se deterioraram, após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar tarifas de ao menos 25% sobre iPhones da Apple, caso a empresa não redirecione produção para os EUA, em publicação na Truth Social.

Às 8h29 (de Brasília), o futuro do Dow Jones caía 0,34%, o do S&P 500 cedia 0,38% e o do Nasdaq tinha queda de 0,49%, enquanto a ação da Apple cedia 2,87%.

No câmbio, o dólar caía a 143,13 ienes, o euro subia a US$ 1,1356 e a libra avançava a US$ 1,3500, com o índice DXY em queda de 0,67%, a 99,292 pontos.

Estadão Conteúdo