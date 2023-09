Morre Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth, aos 56 anos

O Smash Mouth publicou uma homenagem a Steve através do Instagram, elogiando seu “foco inabalável”

Morreu nesta segunda-feira, 4, aos 56 anos, o cantor Steve Harwell, ex-vocalista da banda Smash Mouth. A informação foi confirmada por meio das redes sociais do grupo. Segundo a Rolling Stone, o artista estava sob cuidados paliativos após complicações médicas, mas a causa da morte não foi esclarecida.

O Smash Mouth publicou uma homenagem a Steve através do Instagram, elogiando seu “foco inabalável” e “determinação apaixonada em atingir as alturas do estrelato pop”. “E o fato de ele ter alcançado este objetivo quase impossível com uma experiência musical muito limitada torna as suas conquistas ainda mais notáveis”, completou a banda.

A banda celebrou o modo como o cantor viveu, aproveitando “a todo gás”. “Descanse em paz, sabendo que você apontou para as estrelas, e acertou magicamente no seu alvo”, escreveu.

O vocalista havia se aposentado do grupo há dois anos, segundo um comunicado do empresário do grupo, Robert Hayes, enviado à Rolling Stone. Apesar de não fazer parte da formação do Smash Mouth desde 2021, ele e o baixista Paul Delisle foram os únicos membros originais a se manterem por grande parte do tempo na banda.

Conforme a BBC, Steve lutava contra o alcoolismo e foi diagnosticado com cardiomiopatia em 2013. Mais tarde, ele também seria diagnosticado com uma condição neurológica que acabou por afetar sua memória e fala.

O cantor começou a carreira como rapper do grupo FOS (Freedom of Speech).

