MJSP emprega Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Instituto Chico Mendes

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Ministério do Meio Ambiente. A Portaria n° 157 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (13).

A medida visa ações de proteção ambiental no interior das Unidades de Conservação Federais da Amazônia, com ênfase no combate ao desmatamento, extração ilegal de minério e madeira e invasão de áreas federais. Em caráter episódico e planejado, o emprego da FNSP na região será de 180 dias, a contar de 12 de abril. A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à FNSP. A atuação poderá ser prorrogada.