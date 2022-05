Ministro que comparou Datafolha a duendes celebrou aprovação de Bolsonaro em 2020

Ministro das Comunicações, Fábio Faria reagiu à divulgação de levantamento do Datafolha nesta quinta-feira comparando-o a figuras fictícias

Fábio Faria

São Paulo, SP

A pesquisa mostrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 21 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), liderando a disputa presidencial com 48% das intenções de voto no primeiro turno, ante 27% do principal adversário.

Em agosto de 2020, no entanto, Faria comemorou um levantamento do Datafolha que mostrava que Bolsonaro havia atingido sua melhor avaliação desde o início do mandato.

“Excelente! O presidente Jair Bolsonaro atingiu sua melhor avaliação desde o início do mandato, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo. É muito bom ver os brasileiros reconhecendo o grande trabalho que vem sendo feito pelo governo em todas as frentes”, escreveu Faria, que se tornou ministro em junho de 2020.