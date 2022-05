Menina feliz, pequeno bailarino… as vítimas do massacre do Texas

Um menino que amava dançar, a menina “mais feliz do mundo”: essas são algumas das vítimas que morreram baleadas em uma escola do Texas

Um menino que amava dançar, a menina “mais feliz do mundo”: essas são algumas das vítimas que morreram baleadas na terça-feira (24) em uma escola do Texas.

Amerie Jo Garza, a irmã mais velha –

Amerie Jo Garza, uma menina pequena com um sorriso enorme, acabava de celebrar seu décimo aniversário em meados de maio.

Durante muitas horas na terça-feira, 24, seu pai Ángel Garza não teve notícias de sua filha.

“Não peço muito e quase não posto aqui, mas por favor, já passaram sete horas e ainda não tenho notícias do meu amor”, escreveu no Facebook, junto com uma foto na qual abraçava sua filha, sentada em seu colo com um vestido rosa.

Algumas horas depois, uma nova publicação no Facebook: “Obrigado a todos por suas orações e por me ajudarem a encontrar o meu bebê”, publicou. “Meu amorzinho agora voa alto com os anjos lá em cima”.

“Te amo, Amerie Jo”, escreveu. “Cuida do seu irmãozinho por mim”.

Ellie García, “uma boneca” –

“Nossa Ellie era uma boneca”, disse seu pai Steven García no Facebook. “Era a mais feliz do mundo…”

“Eu seria o DJ da festa dela, como me pediu!”, contou em uma publicação.

“Mamãe e papai amam você, nunca se esqueça disso e, por favor, fique ao nosso lado, Amor”, acrescentou.

A mãe de Ellie, Jennifer Lugo, também publicou muitas fotos de sua filha nas redes sociais.

“Estou com o coração partido”, escreveu, junto a uma foto de Ellie, com um laço branco no cabelo e um grande sorriso em sua primeira comunhão no ano passado. “Saudades, meu bebê!”, disse Lugo.

Eva Mireles, a professora –

Eva Mireles, de quarenta e poucos anos, foi uma das duas professoras assassinadas na terça-feira pelo atirador de 18 anos que abriu fogo na escola de ensino fundamental Robb Elementary School.

Educadora há 17 anos, gostava de “correr e caminhar”, segundo sua breve biografia publicada no site da escola. “Talvez me vejam montando em uma bicicleta logo, logo!!”, dizia.

Eva Mireles era casada, deixa uma filha formada na universidade e três animais de estimação.

Xavier López, o bailarino –

Xavier López, de 10 anos, “adorava dançar”, contou seu tio Benito Martínez à Fox News na terça-feira à noite.

“Imaginem! Dançava até cheio de suor, não se importava”, contou sobre o pequeno.

“No domingo passado estava no aniversário da minha filha”, lembrou. “E estava dançando”.

