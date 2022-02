Medicamentos antigripais voltam a estoque no DF

Entre os medicamentos mais procurados estão Resfenol, Benegrip e os xaropes Koid D, Seki e Hytos

O surto da influenza e o aumento de casos da Covid-19, fez com que o mercado de medicamentos e drogas registrasse alta de 16% nas demandas de janeiro em relação a dezembro do ano passado. Com isso, houve falta de produtos como xaropes e antigripais, nas prateleiras de farmácias do Distrito Federal.

A expectativa do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF) é de que o abastecimento destes medicamentos seja restabelecido em até 30 dias. Segundo o sindicato, o desabastecimento de insumos também se deve ao fato de que parte das indústrias entraram de férias em dezembro, voltando às atividades em janeiro. Com isso, as distribuidoras tiveram dificuldade em repor seus estoques para atender o varejo.

Álvaro Silveira Júnior, empresário e atacadista da LinkMed Distribuidora, afirma que com a diminuição dos casos de gripe, a procura por medicamentos antigripais deve diminuir. “O que estamos esperando é a estabilização do estoque na indústria e, portanto, o repasse do atacado para o varejo, já que as pesquisas têm indicado uma diminuição nas taxas de transmissão”, avalia.

A demanda de oferta e procura trouxe às indústrias a possibilidade de utilizar o serviço dos atacadistas para garantir que os produtos cheguem ao varejo, com maior velocidade. Com isso, o atacado do DF conseguiu contribuir para minimizar a falta de medicamentos.

“O setor está empenhado em garantir a entrega desses medicamentos o mais rápido possível. Estamos em parceria com a indústria para que essa situação seja solucionada o quanto antes”, afirma o presidente do Sindiatacadista/DF, Lysipo Gomide.

Confira a lista dos cinco medicamentos, relacionados ao surto viral, mais procurados em 2022:

1) Xarope Koid D

2) Xarope Seki

3) Xarope Hytos

4) Resfenol

5) Benegrip

6) Gotas Binelli