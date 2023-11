“Me ofereceu R$10 mil para falar mal dele”, revela ex-namorada de Lucas Souza

Monique afirma que jamais aceitaria e revela que era tratada feito uma rainha pelo ex-militar.

Gentee, eu amo que quanto mais nós mexemos nesse assunto, mas babados aparecem, após todo o auê que a cantora Jojo Todynho fez na manhã desta segunda-feira (21), expondo o seu ex-marido Lucas Souza, uma vez namorada do ex-militar, a Monique Lemos, veio a público e revelou que recebeu uma proposta para falar mal do participante da A Fazenda 15.

“Alguém entrou em contato comigo no WhatsApp, hoje, e me ofereceu R$10 mil para falar mal do Lucas. Falar que o que a gente teve foi tudo mentira, que ele é um falso e criticar ele. A pessoa entrou em contato comigo, não se identificou, só perguntou e falou que ia me fazer um pix de R$10 mil. Eu vi a mensagem e bloqueei”, iniciou a mulher.

Continuando, ela afirma que sempre foi extremamente bem tratada pelo ex-militar e garante que jamais aceitaria dinheiro para falar mal de uma pessoa que lhe tratava como uma rainha.

“Eu só vim falar, porque como foi comigo, poderia ter sido com outra pessoa. E eu nunca que iria fazer isso. Sempre fui muito bem tratada pelo Lucas. Fui tratada como uma rainha, quando a gente ficou. Ele me respeitava, era super fofo comigo. Fui tratada muito bem. A vida seguiu, e tá tudo bem também. Desejo sucesso”, finalizou a ex do confinado.