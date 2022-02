Maria acalma o coração dos fãs e diz: “tá tudo bem na medida do possível”

A participante desclassificada por causa da baldada gravou um vídeo carinhoso para os fãs

Para quem estava preocupado(a) com Maria, após a saída do ‘BBB22’ por agressão, pode acalmar o coração! A atriz está bem, inclusive gravou o “Domingão”, do Luciano Huck, que será transmitido no próximo domingo, (20). Além disso, gravou um vídeo super fofo para as “Mariconas”, nome de seu fã clube.

“E aí galera, minhas Mariconas, meus queridos e minhas queridas, que me acompanharam nessa trajetória muito doida que é o ‘BBB’ e está sendo o ‘BBB22’. Estou passando para dizer que está tudo bem, na medida do possível, tô tentando entender como tá o mundo aqui fora. Porque a gente entra numa imersão e sair é uma coisa diferente. Até porque a gente sai muito diferente. Bola para frente, vida que segue!”, disse a atriz.

Maria encerrou dizendo que espera poder continuar mostrando a Maria autêntica que ela foi no programa e que fiquem com a imagem positiva dela, afinal os erros acontecem e ela sabe que é questão de jogo.

Ela apareceu gente, tá super bem, tá linda e radiante. Te amamos @eumaria pic.twitter.com/DdSMP4cdCX — 🐍🧜🏽‍♀️ Amor de Maria (@cactapop) February 17, 2022

A influenciadora Tia Má postou fotos “puxando a orelha” de Maria e dizendo que está acolhendo a atriz aqui fora. Que bom que a Maria está bem e está sendo cuidada né? Vida que segue e que ela seja muito feliz aprendendo com os próprios erros.