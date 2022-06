Maquiadora Cris Oliveira dá dicas de make para arrasar em casamentos diurnos

A maquiadora explicou quais produções mais combinam com casamentos à tarde

Casamentos são sempre uma celebração única e especial, a ocasião pede um bom traje e uma make adequada, a comemoração diurna está cada vez mais comum, se você foi convidada para um casamento à luz do dia e está perdida sobre qual maquiagem deve fazer, a maquiadora Cris Oliveira, especialista em noivas, deu algumas dicas para te ajudar a arrasar na produção.

Cris Oliveira ressalta a beleza natural e glow para a ocasião.

“Casamentos diurnos tem uma essência leve, despojada e cheia de personalidade, é importante apostar em uma make menos pesada, com tons mais claros. As makes simplistas ou com uma pegada nude estão em alta e são mega sofisticadas, dão um aspecto natural à pele e combinam super com a ocasião.” Explica Cris.

"A maquiagem para casamentos diurnos deve ser mais leve e discreta, mas isso não significa que precisa ser sem graça ou apagada. Uma maquiagem clássica, com pele bem feita, cílios marcados e blush", comenta a maquiadora.

Sobre os itens e cores para escolher na hora da make, Cris conta que se deve optar sempre para o mais leve possível:

“A maquiagem para casamentos diurnos deve ser mais leve e discreta, mas isso não significa que precisa ser sem graça ou apagada. Uma maquiagem clássica, com pele bem feita, cílios marcados e blush com aspecto saudável, te deixa pronta para o evento. Maquiagem em tons claros, opacos, suave e com cores mais leves são super bem-vindos à tarde.” Conclui Cris.