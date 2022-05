“Maluma não é como irmão. Estou esperando o dia em que vamos poder nos casar”, brinca Anitta

Cantora carioca revelou em entrevista para o BurbuTV que é amiga de J Balvin, e com Maluma o caso é mais profundo

Minha gente, para TUDO! Chegou o pretendente especial na vida da nossa girl from Rio. A cantora declarou em entrevista para o canal BurbuTV, no Youtube, que está namorando há dois dias. Anitta não deixou de falar sobre seu affair com Maluma, com quem vive brincadeiras bobas e gostosas.

“Já estou com alguém. Já tenho uma pessoa com quem vou casar e ter filhos. É muito novo. Tem alguns dias. Só dois”, declarou a cantora.

A identidade do rapaz não foi declarada, mas a gente já torce para que seja Maluma, que também esteve pautado na entrevista. “Maluma não é como um irmão. Estou esperando o dia em que vamos poder nos casar. Estou brincando. Somos amigos, mas não irmãos. Irmã sou de J Balvin”, disse Anitta.

Será que vem aí? Eu espero muito que sim, porque acho esse casal um dos mais incríveis. O mundo da música será dominado!